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İhbar tazminatı ne zaman hak edilir? İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

30.01.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan ve henüz işten yeni çıkmış birçok kişinin merak ettiği konular arasında ihbar tazminatı yer alıyor. İş Kanunu kapsamında, işyerlerinde çalışan ve işveren arasındaki adil sürecin yürütülmesi oldukça önemlidir. Haber vermeden işten ayrılma veya işten çıkarma durumunda uygulanan yaptırım, her iki tarafın da haklarını koruma altına alıyor. Peki ihbar tazminatı ne zaman hak edilir? Çalışma süresi ne kadar olmalıdır?

İhbar tazminatı ne zaman hak edilir? İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

İhbar tazminatı; çalışanın hukukta belirtilen süreye göre ihbar süresine uymadan işten çıkarılması veya hiç haber verilmemesi durumunda, işverenin çalışana ödemesi gereken zorunlu bir tazminat türüdür. Tam tersi bir senaryoda çalışan da haber vermeden işten çıkabilir. Bu durumda çalışanın işverene tazminat ödemesi gerekir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde geçerli olan kanuna göre; çalışan istifasını bildirdikten sonra ihbar süresi kadar çalışmaya devam etmelidir. Haklı nedenle fesih durumunda ihbar süresinin beklenmesine gerek kalmaz. Birçok kişinin merak ettiği konu ise ihbar tazminatı alabilmenin şartlarının ne olduğudur. Bilindiği üzere kıdem tazminatı çalışma süresine göre her yıl değişiyor. İş Kanunu’na göre ihbar tazminatı alabilmek için de belirli şartlar bulunuyor. En merak edilen husus tazminat hakkını kazanabilmek için çalışma süresinin ne kadar olduğudur.

İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

Türkiye Cumhuriyeti yasaları hem işverenleri hem de çalışanları güvence altına alan kanunlar içeriyor. Tarafların haklarını koruyan uygulamalardan biri de ihbar tazminatıdır. Yasalara göre kıdem tazminatı hakkını kazanabilmek için en az 1 yıl çalışma süresi olmalıdır. Ancak, ihbar tazminatı alabilmek için kıdem hakkı kazanmak gerekmiyor. Bu durumda önemli olan husus; sözleşmeyi feshedecek tarafın karşı tarafa belli bir süre önceden yazılı olarak bildirmiş olması ve ihbar süresidir. Bildirim yaptıktan sonra beklenmesi gereken ihbar süreleri aşağıdaki gibidir:

6 aydan az çalışmış işçi için 14 gün.
6 ay - 1.5 yıl arası çalışmış işçi için 28 gün.
1.5 yıl - 3 yıl arası çalışmış işçi için 42 gün.
3 yıldan fazla çalışmış işçi için 56 gün.

Yukarıda belirtilen sürelere uymayan taraf diğerine tazminat ödemek zorunda kalır. Ek olarak; çalışanın yeni bir iş bulabilmesi için günde 2 saat izin kullanma hakkı bulunur. Bu izinler birleştirilerek de kullanılabilir.

İhbar tazminatı alma şartları nelerdir?

İş sözleşmelerinin fesih edilme durumunda önemli olan karşı tarafa bildirim yapmak ve bu bildirim süresine uymaktır. Aksi halde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalınabilir. Burada önemli olan işten çıkarılan çalışanın yeni iş bulmasına fırsat verilmesi ve işveren açısından iş sürekliliğinin durmamasıdır. İhbar tazminatı alma şartları aşağıdaki gibidir:

Sözleşme belirsiz süreli olmalıdır. Dönemsel işlerde geçerli değildir.
Her iki tarafın da fesih sebebi haklı bir nedene dayanmamalıdır.
*Taraf belirlenmiş ihbar süresine uymamış olmalıdır.

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