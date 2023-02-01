İhbar tazminatı ne zaman ödenir? İhbar tazminatının ödeme süresi var mı?

Genelde ihbar süresi ve tazminatı bilinmeyen bir konu olduğundan taraflar arasında anlaşmazlık çıkabiliyor. İhbar tazminatı; yasalar tarafından belirtilen süreye göre ihbar süresine uymadan işten çıkarılması veya işten ayrılma durumunda, sözleşmeyi fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir yaptırımdır. Taraflar iş akdini sonlandırmadan karşı tarafa yazılı olarak bildirmelidir. İhbar tazminatı, belirsiz süreli yapılan iş sözleşmelerinde geçerlidir. Dönemsel işlerde geçerlilik durumu yoktur. Sözleşmeyi fesheden tarafın haklı bir fesih sebebi yoksa ihbar süresi boyunca iş akdi devam eder. Aksi durumda tazminat ödenmesi gerekir. Yasanın esas amacı; işten ayrılan çalışanın yeni bir iş bulana kadarki sürede mağduriyet yaşamamasıdır. İşveren açısından; iş sürecinin aksamaması için yeni bir çalışan bulabilmesi amaçlanır. Birçok kişinin merak ettiği konu ise ihbar tazminatı ödenmesi gereken durumlarda belirli bir süre olup olmadığıdır.

İhbar tazminatı ne zaman ödenir?

İhbar tazminatı hem işveren hem de çalışan tarafından hak edilebilen bir tazminat türüdür. Bu durumda ihbar süresine uymadan sözleşmeyi fesheden taraf, diğer tarafa ödemekle yükümlüdür. İhbar tazminatı konusunda en merak edilen hususlardan biri tazminatın ne zaman ödenmesi gerektiğidir. İhbar tazminatının ödeme süresi İş Kanunu tarafından belirtilmemiştir. Ancak, belirlenmiş herhangi bir süre olmamasına ilişkin endişe duyulmamalıdır.

Kanunda belirtilen birçok hak sözleşmenin sona ermesine bağlıdır. İş sözleşmesi sona erdiğinde ihbar tazminatı hakkı doğar. Bu durumda tazminatı ödemesi gereken taraf çok da rahat davranamaz. Zira, bir süre belirtilmese de alacakların derhal ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Söz konusu çalışanın maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı hemen ödenmelidir. Bu durumda tazminatı hak eden taraf, diğer tarafa makul bir süre belirtebilir. Tarafların anlaşması durumunda bir sorun çıkmaz. Ancak belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmazsa mahkeme yoluyla ödemeye zorlanır.

İhbar tazminatı nasıl alınır?

İhbar tazminatı hakkı doğması durumunda, çalışanın kuruma bağlı olduğu süreye ve aldığı brüt maaşa göre tazminat miktarı hesaplanır. Üstüne ihbar süresi kadar da belli bir tutar eklenir. İşveren, yasal süreye uymadan çalışanını işten çıkarmak isterse tazminatı peşin ödeyip sözleşmeyi feshedebilir. İş Kanunu’na göre ihbar tazminatı taksitlendirilemez, peşin olarak ödenmelidir.



