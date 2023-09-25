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  4. İhbara giden polis ekiplerine sıcak su ile saldırdılar! 2'si polis 4 kişi yaralandı

İhbara giden polis ekiplerine sıcak su ile saldırdılar! 2'si polis 4 kişi yaralandı

25.09.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te yüksek sesle müzik açarak çevreye rahatsızlık veren iki kişi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine ve vatandaşlara sıcak su dökerek saldırdı. Olayda 2'si polis 4 kişi yaralandı.

İhbara giden polis ekiplerine sıcak su ile saldırdılar! 2'si polis 4 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde 22.30 civarında Kilis merkeze bağlı Söğütlü Dere mesire alanında gerçekleşti. Bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi uyardı.

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Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine sıcak su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

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SICAK SU İLE YARALANDILAR

Sıcak su ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polis ile İ.H.K. ve H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi gözaltına aldı. (AA-İHA)
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polis Kilis

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