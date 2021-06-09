İHH, Kurban'da 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Kurbanla Hatırla” sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 65 ülkeye gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. 1993 yılında bir grup hayırseverin çalışmalarıyla Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 29 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

Çeyrek asrı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında tek fiyat olarak 1.200 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 82 bin 411 hisseyi 4 milyon muhtaca ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

NELER YAPILACAK?

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 65 ülkede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle İHH ekipleri, kendilerini bekleyen ihtiyaç sahibi kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek.