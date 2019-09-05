İHH'dan Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da selden etkilenen yüzlerce aileye gıda ve malzeme desteğinde bulundu.

Başkent Hartum'un güneyindeki Beyaz Nil eyaletinde, ağustos ayının ikinci haftasında etkili olan aşırı yağışların neden olduğu taşkınlarda evleri yıkılan ya da hasar gören Sudanlılara, gıda malzemeleri, cibinlik ve muşamba dağıtıldı.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı arifesi ve bayramdaki yoğun yağışlar sel felaketine neden oldu. İHH olarak sel felaketinin en yoğun yaşandığı bölgelerden Beyaz Nil eyaletine bağlı Şigeg kasabasındayız. Evleri tamamen yıkılan ya da hasar gören 580 aileye gıda paketi ve muşamba desteğinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bahci ayrıca, kesilen 20 kurbanın da çevre köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

İHH'nın partner kuruluşlarından Tedamun İnsani Yardım ve Kalkınma Derneğinden Abdullatif Zekeriya da destekleri nedeniyle İHH ve Türk halkına teşekkür etti.

Bölge sakinlerinden Husameddin Hasan Medeni ise Kurban Bayramı'nın ilk gününde etkili yağışlar sonucu daha önce benzeri görülmemiş büyük bir sel felaketi ile karşılaştıklarını, çevrelerindeki 500 kadar evin tamamen yıkıldığını söyledi.