İHH'dan Yemen'e bin tanker su

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin devam ettiği Yemen'de bin tanker suyla binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Yemen'de yardım faaliyetlerini sürdüren İHH, hayırseverlerin desteğini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bin tankerlik içme suyu dağıtımı gerçekleştiren İHH, Taiz ve Marib bölgesinde kuraklık ve iç savaş nedeniyle temiz su bulmakta zorlanan binlerce ailenin bir aylık su ihtiyacını karşıladı.

Havaların ısınmasıyla susuzluğun baş gösterdiği Yemen'de, özellikle Taiz'de bulunan ailelerden acil içme suyu talepleri gelirken, salgın hastalıkların yaygın olduğu savaş bölgesindeki temiz su ihtiyacı, hastalıkların önlenmesi açısından hayati önem taşıyor.

Yemen halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 lira bağış yapabilirken, daha fazla destek olmak isteyenler ise İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına PROJE KODU 10468 yazarak bağışta bulunabilecek.

