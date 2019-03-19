HABER

İHH'dan Yemen'e bin tanker su

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

İHH'dan Yemen'e bin tanker su

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin devam ettiği Yemen'de bin tanker suyla binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Yemen'de yardım faaliyetlerini sürdüren İHH, hayırseverlerin desteğini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bin tankerlik içme suyu dağıtımı gerçekleştiren İHH, Taiz ve Marib bölgesinde kuraklık ve iç savaş nedeniyle temiz su bulmakta zorlanan binlerce ailenin bir aylık su ihtiyacını karşıladı.

Havaların ısınmasıyla susuzluğun baş gösterdiği Yemen'de, özellikle Taiz'de bulunan ailelerden acil içme suyu talepleri gelirken, salgın hastalıkların yaygın olduğu savaş bölgesindeki temiz su ihtiyacı, hastalıkların önlenmesi açısından hayati önem taşıyor.

Yemen halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 lira bağış yapabilirken, daha fazla destek olmak isteyenler ise İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına PROJE KODU 10468 yazarak bağışta bulunabilecek.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı! 'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Mezar taşından sure okunup, kişinin özgeçmişi dinlenebiliyorMezar taşından sure okunup, kişinin özgeçmişi dinlenebiliyor
Yarım asırlık hayal gerçek oldu; Gümüşhane Çevre Yolu açıldıYarım asırlık hayal gerçek oldu; Gümüşhane Çevre Yolu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnsani Yardım Vakfı (İHH) su tankeri Yemen

En Çok Okunan Haberler

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Bitlis'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

Bitlis'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday

Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.