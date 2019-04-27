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İhlas Koleji ilk METAP’ı gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

İhlas Koleji tarafından her yıl düzenlenen ve öğrencilerle çeşitli meslek gruplarından insanların bir araya geldiği Meslek Tanıtım Projesi (METAP) Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından yapıldı.İhlas Koleji Beylikdüzü Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyona bu yıl mesleklerini başarıyla devam ettiren öğrenci velileri uzman doktor Arzu Yalçın, gazeteci yazar Nuh Albayrak, THY pilotu ve pilot eğitmeni Orhan Arıkan konuk oldu.

İhlas Koleji tarafından her yıl düzenlenen ve öğrencilerle çeşitli meslek gruplarından insanların bir araya geldiği Meslek Tanıtım Projesi (METAP) Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından yapıldı.
İhlas Koleji Beylikdüzü Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyona bu yıl mesleklerini başarıyla devam ettiren öğrenci velileri uzman doktor Arzu Yalçın, gazeteci yazar Nuh Albayrak, THY pilotu ve pilot eğitmeni Orhan Arıkan konuk oldu. Mesleklerinde aranan nitelikleri ve kriterleri öğrencilerle paylaşan konuklar ayrıca öğrencilerden gelen soruları da cevapladılar.

Arıkan: "Anadiliniz gibi İngilizce bilmeniz gerekiyor"
THY pilotu ve pilot eğitmeni Orhan Arıkan pilot olabilmek için gereken şartlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Fiziksel sağlık kadar psikolojik dayanıklılığın da pilotluğun aranan özelliklerinden biri olduğunu ifade eden Arıkan, pilot adaylarının geçmesi gereken testleri anlattı. "Pilot olabilmek için ana diliniz gibi İngilizce bilmeniz gerekiyor" diyen Arıkan, pilotluk mesleğinin ciddi iş disiplini istediğine de vurgu yaptı. Arıkan, ayrıca sivil havacılığın gelişmesiyle pilot açığının oluştuğunu belirtti.

Albayrak: "Gönül vermeden gazetecilik yapılmaz"
Türk basınının önemli isimlerinden biri olan gazeteci-yazar Nuh Albayrak, günümüz medyasına atıfta bulunarak artık ilk algının medyadan başladığını söyledi. Güncel olaylardan örnekler vererek dürüst, ahlaklı, vatanını milletini seven ilkeli gazetecilerin medya sektöründe bulunmasının önemine değinen Albayrak, "Gazetecilikte başarılı olmak için idealist, meraklı, araştırmacı ve olaylara farklı açılardan bakabilme yetisine sahip olmalısınız. Gönül vermeden bu işi yapmak kolay değil" dedi. Meslekte ilerlemek için gazetecilik lisansına sahip olmanın yetmediğini ifade eden Albayrak, sektöre özgün, farklı bir değer katmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yalçın: "Akademik bir disipline sahip olmadan doktorlukta başarılı olmanız mümkün değil"
Doktor Arzu Yalçın da yaptığı konuşmada tıp doktoru olmak isteyen bir öğrencinin çok merhametli, sabırlı ve dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
Çok iyi ve hızlı not tutmanın önemli olduğunu vurgulayan Yalçın "Tıp okumak demek her daim ders çalışmak demektir. Akademik bir disipline sahip olmazsanız başarılı olmanız mümkün değil. Aynı zamanda bir tıp doktoru sürekli güncel bilgileri takip ederek kendisini geliştirmek zorundadır" dedi.
Program, okul müdürü Hakkı Okur, müdür yardımcıları Fatih Şahin ve Mürüvvet Yeşilbursa’nın konuklara çiçek takdimiyle sona erdi.

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