İhlas Koleji ilk METAP’ı gerçekleştirdi

İhlas Koleji tarafından her yıl düzenlenen ve öğrencilerle çeşitli meslek gruplarından insanların bir araya geldiği Meslek Tanıtım Projesi (METAP) Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından yapıldı.

İhlas Koleji Beylikdüzü Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyona bu yıl mesleklerini başarıyla devam ettiren öğrenci velileri uzman doktor Arzu Yalçın, gazeteci yazar Nuh Albayrak, THY pilotu ve pilot eğitmeni Orhan Arıkan konuk oldu. Mesleklerinde aranan nitelikleri ve kriterleri öğrencilerle paylaşan konuklar ayrıca öğrencilerden gelen soruları da cevapladılar.

Arıkan: "Anadiliniz gibi İngilizce bilmeniz gerekiyor"

THY pilotu ve pilot eğitmeni Orhan Arıkan pilot olabilmek için gereken şartlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Fiziksel sağlık kadar psikolojik dayanıklılığın da pilotluğun aranan özelliklerinden biri olduğunu ifade eden Arıkan, pilot adaylarının geçmesi gereken testleri anlattı. "Pilot olabilmek için ana diliniz gibi İngilizce bilmeniz gerekiyor" diyen Arıkan, pilotluk mesleğinin ciddi iş disiplini istediğine de vurgu yaptı. Arıkan, ayrıca sivil havacılığın gelişmesiyle pilot açığının oluştuğunu belirtti.