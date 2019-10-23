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İhlas koleji öğrencileri, Alman dil ve kültürünün izini sürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

Globalleşen dünyada İngilizcenin yanı sıra ikinci dili olarak Almanca öğrenen Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri Almanca dilini kültürel olarak da tanımak amacıyla, İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşı caddesinde bulunan Goethe Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu etkinliğe katıldılar.Almanca dersini ilginç ve farklı metotlarla öğretici hâle getirmek amacıyla hazırlanan etkinlikte 10.

İhlas koleji öğrencileri, Alman dil ve kültürünün izini sürdüler

Globalleşen dünyada İngilizcenin yanı sıra ikinci dili olarak Almanca öğrenen Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri Almanca dilini kültürel olarak da tanımak amacıyla, İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşı caddesinde bulunan Goethe Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu etkinliğe katıldılar.
Almanca dersini ilginç ve farklı metotlarla öğretici hâle getirmek amacıyla hazırlanan etkinlikte 10. sınıf öğrencileri ilk olarak Alman Kültür Merkezinin düzenlediği “İstanbul Beyoğlu’nda Alman İzleri” adlı keşif gezisinde yer aldılar. Gezinin ardından öğrenciler çalışma gruplarına ayrılarak etkinliğin üç aşamalı kısmına geçtiler.

Öğrencilerle soru cevap yapıldı
İlk iki aşamada kendilerine verilen soruların cevaplarını enstitü içinde arayan öğrenciler üçüncü aşamada ise keşif turuna çıkarak İstiklal Caddesi’nde yer alan “Alman Kitabevi, Alman Lisesi, Avusturya Fırını, Alman Kasabı” ile ilgili soruların cevaplarını ellerindeki yönergeleri kullanarak buldular.

“Öğrenciler birçok yabancı dil öğrenerek geleceğe hazırlanıyorlar”
Yabancı dil eğitimini faydalı ve keyifli etkinliklerle desteklediklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Yabancı dil eğitimimizde İngilizce’nin yanı sıra Almanca ve İspanyolca eğitimi de veriyoruz. Öğrencilerimiz gelecekteki kariyerleri için şimdiden yabancı dil konusunda donanımlarını tamamlıyorlar” dedi.
Eğitim yılı boyunca yabancı dili sevdirmek adına geziler, yarışmalar, seminerler gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Yeltekin, organizasyonların hazırlanmasında emeği geçen yabancı dil zümresi öğretmenlerine teşekkür etti.

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