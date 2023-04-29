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İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak! Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

29.04.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karara göre her bir il ve ilçede dağıtılacak toplam kömür miktarı, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları gibi koşullar göz önünde bulundurularak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek.

İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak! Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, her bir il ve ilçede dağıtılacak toplam kömür miktarı il/ilçe bazında tespit edilen yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi sayısına göre bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları gibi koşullar göz önünde bulundurularak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek.

ISINMA İHTİYACININ KARŞILANMASI HARİCİNDE BİR TASARRUFA KONU EDİLMEYECEK

Yardımdan faydalanacak olan haneler il ve ilçelerde bulunan vakıflarca kanunda yer alana muhtaçlık kriterine göre belirlenecek ve Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilecek. Teslimatı yapılan kömür ilgili hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması haricinde bir tasarrufa konu edilemeyecek.

Bu karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak olan kömür sevkiyatı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlüklerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek olan kriterlere göre düzenlenen sevkıyat programı dahilinde yapılacak.

TKİ ve TTK üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve bu konuda öncelik tanınması hususunda Bakanlık veya TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokol yapılabilecek.

Kaynak: İHA

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