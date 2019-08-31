IKBY Erbil'de İsrail askeri üssü olduğu iddialarını yalanladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil kentinde İsrail'e ait bir askeri üs bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

IKBY hükümeti, Haşdi Şabi bileşenlerinden Nuceba Hareketi lideri Ekrem el-Kaabi'nin Erbil'de İsrail'in askeri üssü olduğu yönündeki iddiaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak'taki bazı yerel medya organlarında, Erbil'de İsrail'e ait bir askeri üs bulunduğu ve başında da bir kadın general olduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, bunların sadece siyasi bir propagandadan ibaret olduğu ve kişisel kazanç sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

