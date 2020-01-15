IKEA, “Troligtvis” termos bardakları geri çekiyor

İsveç merkezli IKEA, Hindistan’da üretilen “Troligtvis” adlı termos bardakları Dibutil ftalat maddesinin seviyesinin yüksek olması nedeniyle geri çekiyor.

IKEA’dan yapılan açıklamada, Hindistan’da üretilen “Made in India” yazılı “Troligtvis” adlı termos bardakları müşterilerden mağazalara iade etmeleri istendi. Açıklamada, plastik ürünlerde kullanılan Dibutil ftalat maddesinin seviyesinin termos bardaklarda yüksek seviyede olduğu ve zararlı olabileceği belirtildi. IKEA, sağlık riski nedeniyle Troligtvis bardakları piyasadan çekeceğini açıkladı.

Kupalar geçtiğimiz yıl Ekim ayında satılmaya başlamıştı.

