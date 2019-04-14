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İki arkadaş azmetti, mağazayı mantar tarlasına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan iki kadın, borç parayla kiraladıkları mağazada üretimini yaptıkları istiridye mantar işinde ayda 1 buçuk ton mantar üretiyor.Kadirli ilçesinde yaşayan Resmiye Gültekin çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Kadirli Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği mantar yetiştiriciliği kursuna katıldı.

İki arkadaş azmetti, mağazayı mantar tarlasına çevirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan iki kadın, borç parayla kiraladıkları mağazada üretimini yaptıkları istiridye mantar işinde ayda 1 buçuk ton mantar üretiyor.
Kadirli ilçesinde yaşayan Resmiye Gültekin çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Kadirli Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği mantar yetiştiriciliği kursuna katıldı. Kursu başarılıyla tamamlayan Resmiye Gültekin arkadaşı Sibel Gonca ile kolları sıvayarak çocukluk hayalleri olan mantar üretim işine girmeye karar verdi. Sermayeleri olmayan iki kadın mahalle içerisindeki borç parayla kiraladıkları 75 metrekarelik mağazada istiridye mantarı işine girdi. Mağazayı mantarın yetişeceği uygun bir ortama getiren iki kadın kurdukları tezgahlarda 400 torba ile mantar üretimine başladılar. Yaklaşık 5 bin TL sermaye ile işe başlayan iki kadın 75 metre kare mağazada aylık 1 buçuk ton istiridye mantarı yetiştiriyor.
Kilosunu 15 TL’den mantarı satışa sunan kadınlar pazar sıkıntısı çekmediklerini söyledi. Mantar üretim işinin yıllardır hayali olduğunu söyleyen Resmiye Gültekin, “Bir vesile ile halk eğitim merkezinin açtığı mantar yetiştirme kursuna katıldım. İlçe tarımında ziraat mühendisleri yardımcı oldular. Bu şekilde öğrenme babında küçük bir atölye açtık kendimize. Burada işi öğrendikten sonra daha da büyütmeyi düşünüyorum. Arkadaşım da en büyük destekçim oldu. Ben çalışan bir insanım. Gündüzleri ilgilenme imkanım yoktu. Bu işe girerken paramda yoktu. Eşimizin dostumuzun destekleriyle kurduk. Şu anda üretimini yaptığımız mantarı toptan satış şeklinde bir pazarımız yok. Ama mahalleli veya bizim bu işi yaptığımızı bilenler alıyorlar. Satış konusunda sıkıntı çekmiyoruz” dedi.
Arkadaşıyla birlikte istiridye mantar yetiştiriciliği yapan Sibel Gonca ise, “Arkadaşım sayesinde başladım bende. Mantar yetiştiriciliği konusunda hiçbir bilgim yoktu. Beraber başladık ve burada öğrendim. Tüm kadınlara da tavsiye ederim. En azından kendilerine ek bir gelir olur” şeklinde konuştu.

İki arkadaş azmetti, mağazayı mantar tarlasına çevirdi

İki arkadaş azmetti, mağazayı mantar tarlasına çevirdi

İki arkadaş azmetti, mağazayı mantar tarlasına çevirdi

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