FERDİ UZUN - Aydın'da iki arkadaşın sosyal medyada "365 gün iyilik" adıyla kurdukları sayfa aracılığıyla, aralarında kimsesiz, yardıma muhtaç, öğrenci, yaşlı, kadın ve engellilerin de bulunduğu yaklaşık bin 500 kişiye ulaşıldı. Efeler ilçesinde kendi imkanlarıyla insanlara yardım eden Nihan Kırovalı, 2 yıl önce daha fazla insana ulaşma düşüncesiyle Söke'de yaşayan yardımsever arkadaşı Dilek Kanar'la birlikte hareket etmeye karar verdi. Bir araya gelen ikili, "365 gün iyilik" adıyla sosyal medyada sayfa açtı. Yardıma muhtaç insanları tespit eden iki arkadaş, sosyal medyadan bu kişilerin yüzlerini göstermeyecek şekilde paylaşım yapıp yardım talep etmeye başladı. Yardımsever arkadaşlar, 2 yıl önce çıktıkları "iyilik" yolculuğunda yaklaşık bin 500 kişiye ulaşıp ihtiyaçlarını karşıladı. İnsanlara sadece yardım etmekle kalmayan Kırovalı ve Kanar, iş çıkışlarında çoğunun evlerine misafir olup dertlerine de ortak oluyor. Bazen bir sınıfın kırtasiye malzemelerini karşılayan iki arkadaş, bazen de kaldıkları yer yetersiz olan ailelerin evlerinin tadilatını yaptırıyor.

- "Birine tebessüm etmek bile çok farklı" Nihan Kırovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir insanın yüzünü güldürmenin tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi. Sosyal medyanın gücünün yadsınamaz derecede büyük olduğuna dikkati çeken Kırovalı, "İyilikleri genelde bayramlarda, yeni bir şey alındığında onun hayrı olsun diye kısıtlıyoruz. Aslında iyilik her daim hayatımızın içerisinde olması gereken bir unsur. Sadece bir şeyi alıp vermek değildir. Karşıdan karşıya geçirmek çok bir şey değildir ama çok yararlıdır. Birine tebessüm etmek bile çok farklı. Aslında biraz da iyiliğin algısını değiştirmek istedik. Bunun için yola çıktık." dedi. Yola çıktıklarında hep "başaracağız" algısıyla hareket ettiklerini vurgulayan Kırovalı, şöyle devam etti: "Yaptığımız şeylerin çok ince, naif bir şekilde yapılması gerekiyor. Gece yastığa başınızı koyduğunuzda o gün tamamlanmamış, eksik kalan bir iş varsa, elbise verilecek bir çocuk varsa uyuyamıyorsunuz. Gönüllülerimizin bize emanet ettiği şeylerin sorumluluklarını taşıyoruz. Bu çok önemli, çok hassas bir terazi. İki tarafı da kırmadan incitmeden yapmak çok önemli."