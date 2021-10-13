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  4. İki başlı, 6 ayaklı kaplumbağa şaşkına çevirdi! Farklı beyinler tarafından yönetiliyor

İki başlı, 6 ayaklı kaplumbağa şaşkına çevirdi! Farklı beyinler tarafından yönetiliyor

13.10.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen 2 başı ve 6 ayağı bulunan sıra dışı su kaplumbağası büyüyüp gelişmeye devam ediyor. Kaplumbağanın yapılan incelemeler sonucunda bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiği ve iki sindirim sistemi olduğu belirtildi.

İki başlı, 6 ayaklı kaplumbağa şaşkına çevirdi! Farklı beyinler tarafından yönetiliyor

ABD’nin Massachusetts eyaletinde iki hafta önce doğan 2 başlı 6 ayaklı su kaplumbağası gelişim gösteriyor.

Massachusetts’teki Birdsey Cape Vahşi Yaşam Merkezinde tutulan kaplumbağanın solucan yiyerek beslendiği ve bacaklarını hareket ettirebildiği bildirildi.

BACAKLARI FARKLI BEYİNLER TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Yapılan incelemeler, kaplumbağanın iki sindirim sistemine sahip olduğunu ve bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiğini gösterdi.

Araştırmacıların koruma altına almak ve büyüme serüvenini izlemek istediği çift başlı kaplumbağa, ABD’nin Barnstable bölgesindeki bir yuvadan getirilmişti.


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