HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İki bina arasında yer alıyor! Türbe diye dua ediyorlar ama... 'Araştırma yapılsın'

İki bina arasında yer alıyor! Türbe diye dua ediyorlar ama... 'Araştırma yapılsın'

13.11.2020 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İki bina arasında yer alıyor! Türbe diye dua ediyorlar ama... 'Araştırma yapılsın'

Tokat'taki şehir merkezi Yarahamet Mahallesi'ndeki Şeftali Sokak'ta iki binanın arasında yer alan mezarlık görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 1 metre genişlikteki aradan ulaşılan mezarlığın bakım ve temizliği vatandaşlar tarafından yapılırken, bölge halk arasında türbe olarak anılıyor. Giriş kapısında “Es Seyyid Ahmet Efendi Hz. Türbesi” yazan mezarlıkla ilgili araştırma yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, mezarlığın kültür envanterinde yer almasını istiyor.

Apartman sakinlerinden Fatih Yıldız (49), mahalleye ismi verilen mezarlığı birçok kişinin bilmediğini kaydetti. Yıldız, iki ahşap binanın arka tarafında kalan mezarlığın 1991 yılında yeni bina yapılırken ortaya çıkarıldığını söyledi.

'TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK'

Babası Ahmet Yıldız’ın mezarlığın önünün kapanmaması için mevcut arsasından geriye çekerek inşaat yaptırdığını belirten Yıldız, “Mezarlığın tarihi ile ilgili tam bir bilgimiz yok. Bizler de tarihinin araştırılmasını istiyoruz. Burayla ilgili yaş itibarıyla bilgi verebilecek kimse de kalmadı. Mahallede türbe olduğunu yeni yeni görenler oluyor” dedi.

DUA EDİYOR, TEMİZLİĞİNİ ÜSTLENİYORLAR

Mahalle sakinleri ve esnaflar da zaman zaman dua ettikleri türbenin temizliğini ve bakımını yaptıklarını dile getirdiler.

AW165112_01

AW165112_05

AW165112_06

AW165112_04

AW165112_03

AW165112_02

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Ulugöl hazan renklerine büründü! Gören büyüleniyorUlugöl hazan renklerine büründü! Gören büyüleniyor
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Ulugöl hazan renklerine büründü! Gören büyüleniyor

Ulugöl hazan renklerine büründü! Gören büyüleniyor

Bebek Parkı'nda 'tuvalet' krizi! Tepkiler üzerine iptal edildi

Bebek Parkı'nda 'tuvalet' krizi! Tepkiler üzerine iptal edildi

Ne olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu görüntü Erzurum'da çekildi

Ne olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu kare Erzurum'da çekildi

Takipsizlik kararı nedir? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir?

Takipsizlik kararı nasıl verilir?

Soyunma odasında kendini çeken adamı böyle yakaladı

Soyunma odasında kendini çeken adamı böyle yakaladı

Bolu Dağı'nda yoğun sis! Göz gözü görmüyor

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.