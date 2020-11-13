İki bina arasında yer alıyor! Türbe diye dua ediyorlar ama... 'Araştırma yapılsın'

Apartman sakinlerinden Fatih Yıldız (49), mahalleye ismi verilen mezarlığı birçok kişinin bilmediğini kaydetti. Yıldız, iki ahşap binanın arka tarafında kalan mezarlığın 1991 yılında yeni bina yapılırken ortaya çıkarıldığını söyledi.

'TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK'

Babası Ahmet Yıldız’ın mezarlığın önünün kapanmaması için mevcut arsasından geriye çekerek inşaat yaptırdığını belirten Yıldız, “Mezarlığın tarihi ile ilgili tam bir bilgimiz yok. Bizler de tarihinin araştırılmasını istiyoruz. Burayla ilgili yaş itibarıyla bilgi verebilecek kimse de kalmadı. Mahallede türbe olduğunu yeni yeni görenler oluyor” dedi.

DUA EDİYOR, TEMİZLİĞİNİ ÜSTLENİYORLAR

Mahalle sakinleri ve esnaflar da zaman zaman dua ettikleri türbenin temizliğini ve bakımını yaptıklarını dile getirdiler.

(İHA)

