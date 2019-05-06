KADIN

İki binde bir! Dişleriyle doğan bebek şaşkına çevirdi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 06.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Nerissa Woodward'ın kızı iki ön alt diş ile dünyaya geldi. Sağlıklı doğan bebeğin dişleri boğulma ihtimaline karşı çekildi.

İki binde bir! Dişleriyle doğan bebek şaşkına çevirdi

Bebeklerin ağzında süt dişi ile doğduğu nadir de olsa görünen bir vaka. İngiltere Manchester'da dünyaya gelen Emilia Harper da iki ön alt dişleri çıkmış halde geldi.

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Doğduktan sonra bebeğini emzirmeye başlayan anne karşlaştığı görüntü karşısında şaşkına döndüğünü söyleyerek şöyle konuşuyor: ''Memeyi ağzına koyduğumda bir sızı hissetmeye başladım. Ağzını incelediğimde iki dişi olduğunu gördüm. Görünce kısa bir şok yaşadım ancak böyle durumlar nadir de olsa görülebiliryomuş. Bunu tanıdıklarıma anlattığımda bana inanmıyorlar ben de bebeğimin fotoğraflarını gösteriyorum. Bu herkesi şaşırtmaya yetiyor.''

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3 kilogram ağırlığında doğan bebeğin sağlık durumu iyiyken, dişleri boğulma ihtimaline karşı alındı.

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BEBEKLER DİŞLE DOĞABİLİR Mİ?

Her 2,000 bebekten sadece birinin doğumsal dişlerle doğduğu tahmin edilmektedir. Alt kesici dişler (alt ön dişler) - bunlar genellikle ilk 5, 7 ayda, üst kesici dişler (üst ön dişler) bunlar yaklaşık 6 ila 8 ayda gelir. Üst ön dişlerin iki tarafı bunlar yaklaşık 9 ila 11 ayda çıkar.

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dişleriyle doğan bebek Nerissa Woodward

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