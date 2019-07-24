HABER

İKİ ÇOCUĞU KOLON KANSERİ OLAN BABAYA YARDIM ELİ UZANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da iki çocuğu kolon kanseri olan baba, maddi yetersizliklerden dolayı çocuklarının tedavisi için gerekli olan ilaçları karşılayamadığını belirterek yetkililerden yardım istemişti.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da iki çocuğu kolon kanseri olan baba, maddi yetersizliklerden dolayı çocuklarının tedavisi için gerekli olan ilaçları karşılayamadığını belirterek yetkililerden yardım istemişti. Çaresiz babaya yardım eli Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Morkoç, geçtiğimiz hafta kolon kanseri olan 24 yaşındaki oğlu Caner ve 20 yaşındaki kızı Gülsüm Morkoç'un tedavileri için gerekli olan ilaçları maddi imkansızlıklardan dolayı karşılayamadığını belirterek, yetkililerden yardım istemişti. Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla 24 yaşındaki Caner ve 20 yaşındaki Gülsüm Morkoç tedavileri için İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı ve tedavilerine başlandı. Tedavi için gerekli ilacı aldıklarını da belirten Cebrail Morkoç, "Bakanlık da Sayın Cumhurbaşkanı da sesimize kulak verdi. Derdimize deva oldu. Allah razı olsun. Diyecek tek lafımız odur. Bugün devletimiz bize el atmışsa buna güzellikle teşekkür etmek lazım. Çapa Tıp Fakültesi'ndeki bütün doktorlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli doktorları var. Değerli hocaları var. Ellerinden gelen yardımı esirgemiyorlar. Böyle insanlar olduğu müddetçe insanın sırtı yere gelmez. Bu arada Türk halkına da teşekkür ederim. Bir tane mesaj bile umut verdi. Mesaj atan bütün Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık
Ünlü işletmeci Günay Tuncel hayatını kaybetti (2)Ünlü işletmeci Günay Tuncel hayatını kaybetti (2)
Madalyasını mezarını ziyaret ettiği şehit kuzenine hediye ettiMadalyasını mezarını ziyaret ettiği şehit kuzenine hediye etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Diyarbakır'da el yapımı patlayıcılı saldırı: Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Son dakika: Artvin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı!

Adana Valiliği'nden sahte içki açıklaması

6 kişinin tedavisi sürüyor!

Son dakika: Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lı teröristler örgütteki çözülüşü anlattı

Teslim olan PKK'lı teröristler tek tek anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.