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  4. İki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihara kalkıştı!

İki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihara kalkıştı!

02.10.2023 22:00 | Son Güncelleme:
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Mardin'de, uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak (42), tartıştığı eşi Semra Durak’ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendisine ateş eden Durak, ağır yaralandı.

İki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihara kalkıştı!

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak, 2 çocuğuyla birlikte evine dönen 4 çocuk annesi eşi Semra Durak’la kapının önünde tartışmaya başladı.

ÖNCE EŞİNE SONRA KENDİSİNE ATEŞ ETTİ!

Tartışmanın büyümesiyle Ömer Durak, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının gözü önünde eşi Semra Durak’a ateş etti. Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Semra Durak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Semra Durak’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Ömer Durak’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Durak’ın dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

(DHA)


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