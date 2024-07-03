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İki çocuk annesi eşini sokak ortasında öldürdü! Evine çıkıp pencereden tehditler savurdu: Yaklaşmayın

03.07.2024 12:03
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Pendik'te 2 çocuk annesi Safiye Bıçak boşanma aşamasındaki eşi Vedat Bıçak tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet anını anlatan mahalle sakini Şenay Yelden, "Silah sesine çıktık, ne olduğunu anlamadık. Kadını yerde, yatıyor olduğunu gördüm. Eşi de üst kattan bağırıyordu 'Yaklaşmayın öldürürüm hepinizi' diye." ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi eşini sokak ortasında öldürdü! Evine çıkıp pencereden tehditler savurdu: Yaklaşmayın

İstanbul'daki korkunç olay, Dumlupınar Mahallesi'nde bugün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Safiye Bıçak, eşi 48 yaşındaki Vedat Bıçak ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Vedat Bıçak, yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Bugün sabah saatlerinde ise Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı.

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Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti.

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EVİNE ÇIKIP PENCEREDEN TEHDİTLER SAVURDU

Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi.

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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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'YAKLAŞMAYIN ÖLDÜRÜRÜM HEPİNİZİ' DİYE BAĞIRIYORDU

Mahalle sakini Şenay Yelden, “Silah sesine çıktık, ne olduğunu anlamadık. Kadını yerde, yatıyor olduğunu gördüm. Eşi de üst kattan bağırıyordu 'Yaklaşmayın öldürürüm hepinizi' diye. Sonra ambulans geldi. Öldüren eşiymiş. Sık sık kavga ediyorlardı. Eşi alkol alıyordu. Madde bağımlısıydı sanırım. Biz sadece kadını yerde yatıyor halde gördük. Sabah kardeşiyle beraber işe gidiyormuş. Çöpü atayım demiş kardeşine. Takip ediyormuş eşi. Yukarıdan aşağı inmiş. Silah sıkmış oradan yukarı çıkmış. Tehdit etmeye devam ediyordu. Ölen kadın alt katta oturuyordu. Diğeri üstte oturuyordu. 2 çocukları var, bir kız bir erkek" dedi.

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Eşini öldürdüğü anları böyle anlattı! Eşini öldürdüğü anları böyle anlattı!

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Pendik
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