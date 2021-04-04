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İki çocuk annesi kadın doğalgazı açıp intihara kalkıştı

04.04.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yaşayan ve bunalıma giren iki çocuk annesi kadın, doğalgaz ocağını açarak intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İki çocuk annesi kadın doğalgazı açıp intihara kalkıştı

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vanimehmet Mahallesi Hilal Cadde üzerinde ikamet eden iki çocuk annesi Dilan Ö., (26) bunalıma girerek mutfaktaki doğalgaz ocağını açarak intihara kalkıştı.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Dilan Ö., durumunun kötü olduğunu anlayınca polisi arayarak doğalgaz zehirlenmesi ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Polis, itfaiye ve 112 Acil servis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Dairede kimseye ulaşamayınca daire kapısı kırılarak içeri girdi. Hareketsiz şekilde yatan Dilan Ö.’ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.

Kestel Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler mahallede güvenlik önlemi alırken, Dilan Ö., Kestel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Dilan Ö.’nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa

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