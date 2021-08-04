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  4. İki doz aşı yaptırmayanlar yarından itibaren kahvehanelere alınmayacak

İki doz aşı yaptırmayanlar yarından itibaren kahvehanelere alınmayacak

04.08.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, 2 doz aşısını yaptırmayan müşterilerini yarından itibaren iş yerlerine almayacaklarını açıkladı.

İki doz aşı yaptırmayanlar yarından itibaren kahvehanelere alınmayacak

Kararın Türkiye'deki 130 bin esnaf için geçerli olduğunu belirten Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, "Kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnafımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır" dedi.

YAPTIRIM KARARI GELDİ

Aşı randevusuna ve aşılamaya gidilmemesi kahveci esnafını harekete geçirdi. Sosyal buluşma noktalarından biri olan kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı.

KAPANMAYI TEKRAR YAŞAMAK İSTEMİYORLAR

En fazla mağduriyet yaşayan kesimin kahvehane, kıraathane işletmesi yapan esnaf olduğunu aktaran Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelerin koronavirüs ile mücadele kapsamında 130 bin esnafın 16 Mart 2020 tarihinde iş yerini kapattığını, aralıklarla açılım da olsa 16 ay oyun yasağı ile maddi ve manevi zor günler yaşandığını söyledi.

1 Temmuz tarihinde kontrollü normalleşmeye geçilmesine rağmen havaların ısınmasıyla rehavet yaşandığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:
"Bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları ayrıca koronavirüse kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vaka sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözleniyor. Çok büyük ümitlerle başladığımız normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnafımıza çok derin yaralar açacağı aşikardır. Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz." (DHA)

KAHVE

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