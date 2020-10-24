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İki eli ve bir bacağı yok ama yaptıklarıyla herkese örnek oluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Bursa’da doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan genç yaptıklarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmadan dünyaya gelen engelli genç hayata küsmek yerine sımsıkı sarıldı. Okuyup üniversiteyi bitirerek 6 yıl önce bir kargo firmasında işe başladı. Firmada bir kolu hiç olmamasına ve diğeri dirseğinden itibaren olmasına rağmen bilgisayar kullanıp gelen ürünleri bilgisayara işliyor. Ayrıca ürünleri alıp barkodlarını yapıştırarak gönderime hazırlıyor.

DERNEKLERDE ŞARKI SÖYLÜYOR

6 yıldır işini başarılı şekilde yapan genç adam işten çıktıktan sonrada derneklerin gecelerinde sahne alarak şarkı söylüyor. Söylediği şarkılarla kendini dinleyenlere eğlenceli anlar yaşatan, şarkılarına çektiği klipler ise paylaşım sitelerinde yüz binlerce izlenmeye ulaşıyor.

"HAYATA HİÇ KÜSMEDİM"

Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmadan dünyaya geldiğini ifade eden Turgut Fazlı, “Dünyaya engelli olarak geldim ama hayata hiç küsmedim hep mücadele ettim. Okudum ve 6 yıl önce kargo firmasında işe başladım. Bütün işlerimi yarım olan kolumla hallediyorum. İşleri yaparken hiç zorluk çekmiyorum. Ayrıca derneklerin gecelerinde hobi olarak sahne alıp şarkı söylüyorum. Sesimin çok hoş olduğunu söylüyorlar. Bekarım talibim çıkarsa evlenmeyi düşünüyorum” dedi.

(İHA)

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