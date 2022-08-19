İki farklı bedene sahip arkadaş aynı elbiseleri denedi: Her bedende güzelsiniz!

Kadınlar yıllardır bedenleri hakkında ağır yorumlara maruz kalıyor. Bu yorumlar nedeniyle birçok kadın istediği kıyafeti özgürce giyemiyor. Ancak son zamanlarda kadınların bedenleriyle barışmaları adına çeşitli uygulamalar yapılıyor. Sosyal medyada oldukça popüler bir trend haline gelen aynı elbisenin farklı bedenlerini denemek kullanıcıların dikkatini çekiyor.

TikTok hesabından paylaşım yapan 38 ve 50 bedene sahip iki arkadaş giyilen kıyafetlerin her bedene yakışacağını göstererek sosyal medyada farkındalık yarattılar.



