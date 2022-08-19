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İki farklı bedene sahip arkadaş aynı elbiseleri denedi: Her bedende güzelsiniz!

19.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar zaman zaman bedenlerini sorun edebiliyorlar. Yapılan araştırmalara göre özellikle büyük beden giyen kadınlar birçok kıyafetin kendilerine yakışmayacağını düşünerek giymiyorlar. TikTok paylaşımında bu soruna değinen iki arkadaş aynı kıyafetleri deneyerek iki farklı bedende nasıl göründüğünü paylaştı.

İki farklı bedene sahip arkadaş aynı elbiseleri denedi: Her bedende güzelsiniz!

Kadınlar yıllardır bedenleri hakkında ağır yorumlara maruz kalıyor. Bu yorumlar nedeniyle birçok kadın istediği kıyafeti özgürce giyemiyor. Ancak son zamanlarda kadınların bedenleriyle barışmaları adına çeşitli uygulamalar yapılıyor. Sosyal medyada oldukça popüler bir trend haline gelen aynı elbisenin farklı bedenlerini denemek kullanıcıların dikkatini çekiyor.

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TikTok hesabından paylaşım yapan 38 ve 50 bedene sahip iki arkadaş giyilen kıyafetlerin her bedene yakışacağını göstererek sosyal medyada farkındalık yarattılar.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok moda elbise kadın
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