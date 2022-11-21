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İki ilde polisleri harekete geçiren olay! Yollar trafiğe kapatıldı...

21.11.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otobüs durağında bulunan bankın üzerine bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi. Karaman'da da otobüs durağında unutulan şüpheli paket polisi teyakkuza geçirdi. İki ilde de olayın gerçekleştiği yerde yollar trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanlarının olay yerlerine gelmesiyle şüpheli çantalar kontrol altına alındı.

İki ilde polisleri harekete geçiren olay! Yollar trafiğe kapatıldı...

Olay, Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağındaki bankın üzerinde çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yol trafiğe kapatılarak, araçlar tramvay yoluna yönlendirildi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek çantayı fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan kontrolde çantanın içinden laptop, kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

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OTOBÜS DURAĞINDAKİ PAKET EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Olay, bugün 18.00 sıralarında Yunus Kent Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir belediye otobüs durağında meydana geldi. Belediye otobüs durağında şüpheli bir paket olduğunu farkedenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis bulvarı ve bulvara çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı sinyal kesici kullanarak şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Bomba imha uzmanı paketin yanından ayrılırken paketin bomba olmadığını farketti. Paketin içerisinden müzik aletinin çıkması çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. (DHA/İHA)

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