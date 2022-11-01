İki ilden peş peşe zehirlenme haberleri! Öğrenciler hastanelik oldu

Aydın'ın Çine ve Efeler ilçesinde 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Erzincan'da da yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

AYDIN

Aydın Çine ve Efeler ilçesinde eğitim gören 63 öğrenci öğlen yedikleri yemekten gıda zehirlenmesi yaşadıkları şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirterek, yemeklerden alınan numunelerin de tahlile gönderildiğini söyledi.

Aydın'da bir yemek firması tarafından Köşk, Çine, İncirliova ve Efeler ilçelerinde 4 bin 500 öğrenciye yemek dağıtılıyor. Bugün öğlen çorba, makarna ve köfte yiyen öğrencilerden 5 tanesi Efeler ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne, 58’i ise Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gördüğü öğrenildi. Öğrencilerin tedavileri sürerken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILACAK"

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş konuyu yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Firmanın yemekleri 4 ilçede 4 bin 500 öğrenciye dağılıyor. Aynı yemekten yiyen İncirliova ve Köşk’teki öğrencilerde herhangi bir rahatsızlık yok. Ancak 5 Efeler’de 58’i de Çine’deki okullarda yaşanıyor. Öğrencilerde herhangi bir hayati tehlike yok. Tedavileri sürüyor. Gerekli çalışmalar yapıldı. Yapılan tahliller sonucunda neden olduğu belli olacak. Biz de Milli Eğitim olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz" dedi.

ERZİNCAN

Erzincan'da yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Kentteki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ile kusma şikayeti bulunan 20 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. (AA-DHA)

