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İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Hayvanlara yönelik vahşet haberleri gelmeye devam ediyor. Erzurum'da yakılarak öldürülmüş kedi bulunurken Isparta'da ise sokak köpeği boğazından tüfekle vuruldu. Tedaviye alınan köpeğin çekilen röntgeninde boyun bölgesinde çok sayıda saçmaya rastlandı.

İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

Erzurum'da yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Bunun 'vahşet' olduğunu söyleyen hayvanseverler, caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini söyledi.

Olay merkez Aziziye ilçesinin sınırları içerisindeki Organize ve Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasında Genel Koordinatör olan Seda Eğilmez, kiralık işyeri ararken atıl durumdakı binada yakılarak öldürülmüş kedi buldu. Eğilmez, "Kiralık bir yer arıyoduk. İşyerlerine bakarken harabe şeklinde bir yer gördük. İçerisine baktığımız ot ve hayvan pisliği vardı. Bir tanede kedinin yakılarak öldürüldüğünü gördük. İçimiz parçalandı. Binada herhangi bir yangın çıkmamış. Bu kedi burada vahşice yakılarak öldürülmüş. İnsanlığımızdan utanır olduk. Yazıklar olsun bunu yapanlara. Emniyet güçlerinin buna acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bu vahşeti yapanlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Ayrıca, okullarda çocuklara hayvan sevgisini aşılayacak dersler verilmeli. Hatta okullarda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlar beslenmeli" diye konuştu.

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HAYVANSEVERLER UYARMIŞTI

Erzurum Hayvanseverler Topluluğu da, 11 Kasım'da sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan yasa taslağıyla ilgili basın açıklaması yapmış, taslağın hayvan katliamına yol açacağını iddia etmişti. Hayvanseverler, bürokratların hazırladığı yasayı ise kabul etmediklerini duyurmuştu.

Erzurum Hayvanseverler Topluluğu üyeleri üzerlerindeki siyah giysileri ve engelli bir kediyle basın açıklaması yapan ve topluluk adına konuşan Atatürk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Güner, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sunulan taslağın hayvanların sürgünü, katliamı ve esareti ile sonuçlanacağını ileri sürdü. Umut ismini verdiği ama kedisi ile yaptıkları basın açıklamasında "Can veririz, can vermeyiz" diyen Tuğçe Güner, mahalle sakinleri olarak ifade ettiği sokak hayvanlarının son yıllarda korkunç bir zulme maruz kaldıklarını bildirdi. Vicdanlı insanlar olarak bu zulmün engellenmesi için "Hayvana karşı şiddet, tecavüz suçtur" diyerek işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını istediklerini vurgulayan Güner şunları söyledi:

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"Faillere en az 2 yıl 1 aydan başlamak üzere ertelemesiz hapis cezası verilmesi, hayvanlara vahşet uygulayan belediye görevlilerinin de ceza kapsamına alınması bakanlığın belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisinin olması talebimiz ise ortadadır. Bu toplumsal talebi karşılamak yerine Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı sokak hayvanlarının katline neden olacak yasayı asla kabul etmiyoruz."

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Güner, sokak hayvanlarına yönelik zulmün durdurulması talebini yineleyerek gerekli cezai düzenleme yapılmaması halinde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

BOĞAZINDAN TÜFEKLE VURULDU...

Isparta'da ise, bir sokak köpeği boğazından tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Tedaviye alınan köpeğin çekilen röntgeninde boyun bölgesinde çok sayıda saçmaya rastlandı.

Isparta'nın tabakhane bölgesinde güvenlik görevlileri bir sokak köpeğini dün öğle saatlerinde yaralı halde buldu. Olayı haber alan Isparta Hayvan Koruma Derneği yetkilileri bölgeye giderek, köpeği aldı. Boynunun altından ateşli silahla vurulduğu belirlenen köpeğin veteriner kontrolünde ve çekilen röntgeninde vücudunda saçmalar olduğu görüldü. Yaralı köpek ilk müdahalenin ardından Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek korumaya alındı. Olayla ilgili polis merkezinde şikayette bulunulurken, köpeği vuran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, "Önceki gece, tabakhanede görevli güvenlik ekipleri silah sesi duymuş. Ertesi gün bizi arayarak yaralı bir köpek buldukları ihbarında bulundular. Hayvan Koruma Derneği'ndeki arkadaşlarımız bölgeye giderek yaralı köpeği alarak özel bir veterinere götürdü. Röntgeni çekilen köpekte saçmalar görüldü. İlk tedavisinin ardından Isparta Belediyesi'nin hayvan barınağına götürülerek korumaya alındı" dedi.

"BU CANİ ARAMIZDA DOLAŞIYOR"

Köpeğin küpeli, kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış olduğunu aktaran Sabri Kocabaş, "Hiçbir kötü huyu olmayan sessiz bir candı. Bunu yapan insan olamaz, bu cani aramızda dolaşıyor. Halıkent Polis Merkezi'ne şikayette bulunuldu" diye konuştu.

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(DHA)

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Erzurum Hayvan ısparta kedi köpek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunları yaoan insan işte. Düşünün bu insanlar yarın öbür gün evlenicek çoluk çocuğa karışacak bide. Bu hastalıklı beyinleri hapishanelerde beslemek yerine devlet taş ocaklarında çalıştırsın.
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