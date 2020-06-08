İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Biri bıçaklandı diğeri vuruldu

Olay, saat 22.30 sıralarında İslambey Mahallesi Yüzbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahir Cihangir ile Rıfat Cihangir kardeşler aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle telefonda birbirleriyle tartıştı.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN KARDEŞİNİ VURDU

Ardından Rıfat Cihangir, yanına iki kardeşini de alarak Mahir Cihangir'in oturduğu sokağa geldi. Burada yaşanan kavgada Rıfat Cihangir, kardeşi Mahir Cihangir'i bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Mahir Cihangir de silahla ateş ederek Rıfat Cihangir'i göğsünden vurdu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan Mahir Cihangir, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Bıçakla yaralanan Mahir Cihangir, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahir Cihangir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, çevre güvenliğini sağlayarak olay yerinde delil araştırması yaparken diğer 2 kardeşi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

