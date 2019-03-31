İki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki katlı ahşap, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı İshakça köyünde Ali Yılmaz’a ait iki katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek binanın tamamını sardı. Köylülerin müdahale etmeye çalıştığı yangında ahşap ev ve yanındaki ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 3’ü çocuk 6 kişilik Yılmaz ailesi ise evsiz kaldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



