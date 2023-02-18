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İki kere enkaz altında kaldılar! 'Anlatılacak bir şey değil paramparça oldu' Depremler 9 saat arayla gelince...

18.02.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda bina yıkıldı ve çok sayıda kişi yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Enkaz aldıktan kurtarılan vatandaşların deprem anına dair anlattıkları ise yürek parçalıyor. Depremde büyük yıkımların olduğu Malatya'da da depreme ailesiyle evinde yakalanan vatandaş, enkazdan kurtulup köyündeki tek katlı evine gitti. Bu kez de orada ikinci depreme yakalanıp enkaz altında kaldı. Neyse ki aile iki enkazdan da kurtuldu.

İki kere enkaz altında kaldılar! 'Anlatılacak bir şey değil paramparça oldu' Depremler 9 saat arayla gelince...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 9 saat arayla meydana geldi ve 11 ilde büyük yıkımlara, can kayıplarına yol açtı. Tüm Türkiye, deprem felaketinin acısını yaşarken enkaz altında kurtuldukları için herkesin yüreğine biraz olsun su serpen vatandaşların anlattıkları iç acıtmaya devam ediyor. Son olarak Malatya'da bir ailenin başına gelen bir olay, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bekir Kaya ve ailesi Malatya'daki evlerinde ilk depreme yakalandı ve enkaz altında kaldı. Sonrasında enkazdan kurtulan aile, bu kez güvenli olacağı düşüncesiyle köydeki tek katlı evlerine gitti. Ancak aile orada da öğlen saatlerinde gerçekleşen ikinci depreme yakalandı ve bir kez daha enkaz altında kaldı. Neyse ki tüm aile enkazdan yara almadan çıkmayı başardı. İşte detaylar...

"2 DEPREMDE DE KURTULDUYSAM NE MUCİZE BANA"

Show Haber’de yer alan habere göre, Bekir Kaya “10 saat içerisinde Rabbime şükürler olsun 2 depremde de kurtulduysam ne mucize bana” dedi. Kaya, ailesiyle enkazdan çıktı, köydeki evine gitti. İkinci depremde de onun altında kaldı. Kaya “İkinci bir kurtuluşumuz oldu” şeklinde konuştu.

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"ANLATILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Bekir Kaya ve ailesi depreme yakalandıklarında Malatya’daki evlerindeydiler. Sarsıntı nedeniyle ev büyük hasar gördü ve molozların arasında kaldılar.

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O anları Kaya “Duvarlar patladı, üstüme geldi. Eşimi sırtladım, ayağı takılınca üzerime molozlar yıkıldı ve dış kapı kapandı otomatikman. Çocuklarım da arkamda. Onlar da molozların içerisinde.” sözleriyle anlattı. İnşaat işçisi Kaya kendi imkanlarıyla engelli eşi ve 3 çocuğunu dışarı çıkarmayı başardı ve sonrasında köye gittiklerini söyledi.

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Bekir Kaya, enkazdan eşini ve çocuklarını kurtardıktan hemen sonra soluğu kendi köyünde aldı. Orada tek katlı bir evi vardı, ‘Burada deprem bir şey yapmaz’ diye düşünüyordu ama saatler 13.25’i gösterdiğinde ikinci darbe geldi. Kaya o anları “İkinci depremde sağdaki ve soldaki evler yıkılmaya başladı. Anlatılacak bir şey değil. Ev paramparça oldu. Hiçbirimiz yara almadan tekrar yeniden çıktık.” ifadeleriyle anlattı.

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"NAMAZA DURUR GİBİ AYAKLARIM KİLİTLENDİ"

İki enkazdan da kurtulan Kaya, engelli eşini Ankara’ya hastaneye getirdi. Ama peş peşe yaşadığı şoklar psikolojisinde derin yaralar açtı. Kaya “Namaza durur gibi ayaklarım kilitlendi. Kaslarım gerilmiş, kaslarım sıkışmış. 6 gündür tedavi görüyorum, yeni yeni toparlamaya başladım.” dedi.

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deprem Malatya enkaz

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