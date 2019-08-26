İki lider arasındaki kavga çirkinleşti!

Bolsonaro'nun, Macron'un eşi Brigitte Macron ile dalga geçtiği Facebook mesajı, tartışmayı kişisel kavgaya dönüştürürken, konu G7 zirvesinin gündemine geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro arasında Amazon ormanlarındaki yangın nedeniyle başlayan kavga büyüyor. Bolsonaro'nun, Macron'un eşi Brigitte Macron ile dalga geçtiği Facebook mesajı, tartışmayı kişisel kavgaya dönüştürürken, konu G7 zirvesinin gündemine geldi. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Macron'un Amazon ormanları konusundaki açıklamalarına öfkelenerek, Facebook hesabından Brigitte Macron ile dalga geçen bir mesaj paylaştı. Pazar gecesi attığı mesajda Brigitte Macron ile kendi eşinin yer aldığı iki ayrı fotoğrafı yan yana koyan Bolsonaro, eşinden 24 yaş büyük olan Brigitte Macron ile dalga geçti. "Bu fotoğraf Macron'un beni neden kıskandığını çok açık ortaya koyuyor" dedi. Aynı gece, Brezilya Eğitim Bakanı Abraham Weintrub Twitter üzerinden, "Macron bu tartışmanın seviyesinde değil. Sadece ülkesindeki çiftçi lobisinin desteğini arayan oportünist bir geri zekalı" mesajını paylaştı.

Sabah saatlerinde bu sözlere Macron'un yanıtı gecikmedi. Şili Cumhurbaşkanı ile Amazon yangınları ve çevre sorunları konulu düzenlediği ortak basın toplantısında eşine yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu söyledi: "Ne söyleyebilirim ki? Çok üzücü ama öncelikle kendisi ve Brezilya halkı için üzücü. Hiç şüphem yok Brezilyalı kadınlar başkanlarının bu davranışından dolayı utanç duyuyorlar. Bunlar aşırı saygısız saldırılar. Umarım çok saygı duyduğum Brezilya halkı kısa sürede makamına yakışır bir cumhurbaşkanına kavuşur" diye konuştu. "Sömürgeci" hatırlatması Macron, G7 zirvesinden hemen önce Amazon ormanlarında çıkan yangınların ardından yaptığı açıklamada, "Kelimenin tam anlamıyla evimiz yanıyor. Dünya oksijenine yüzde 20 katkı yapan Amazon ormanları, dünyanın akciğerleridir. Bu uluslararası bir kriz. İki gün sonra toplanacak G7 zirvesinde bunu gündeme getireceğim" demişti. Bunun üzerine sert yanıt veren Bolsonaro, Macron'un paylaştığı tweet'te sahte fotoğraf kullandığını belirterek, "Macron'un, Brezilya ve Amazon'a komşu diğer ülkeleri ilgilendiren bir konuyu, kendi politik çıkarları için kullanmasından büyük üzüntü duydum. Brezilya hükümeti diyaloğa açık.