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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 5 yaralı

09.12.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kula-Eşme karayolu tabak yokuşu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşme'den Kula istikametine seyir halinde olan otomobil ile, karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 20 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Adem Ş. (41) sıkışarak ağır yaralanırken, sürücü Bayram D. (68) ile 45 plakalı otomobil sürücüsü Yasin D. (24) ve yolcu olarak bulunan Rukiye A. (27), Salih K. A.(6) ve 9 aylık Miraç A. yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Adem Ş. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Öte yandan kazada yaralanan anne Rukiye A. ve çocukları Salih K.A. ile 9 aylık Miraç A., Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kazaya karışan her iki tarafın sürücüleri de tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Manisa

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