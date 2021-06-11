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İki sevgili evlerinde arkadaşları tarafından tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

11.06.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iki sevgili, arkadaşları tarafından tabancayla evlerinde vuruldu. Olayda kadın yaralanırken erkek arkadaşı ise hayatını kaybetti.

İki sevgili evlerinde arkadaşları tarafından tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Sabahat Ö. ve sevgilisi İsmet Yiğit evde oturdukları sırada arkadaşları olduğu iddia edilen M.Ş. eve geldi.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

M.Ş. eve geldikten kısa bir süre sonra Sabahat Ö. ve İsmet Yiğit ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

YARALAYIP KAÇTI

M.Ş. yanında bulundurduğu tabanca ile İsmet Yiğit ve Sabahat Ö.’yü yaraladıktan sonra kaçtı. Apartmanda bulunan vatandaşlar silah sesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri İsmet Yiğit’in öldüğünü belirlerken yaralı Sabahat Ö.’yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra İsmet Yiğit’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.Ş’yi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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