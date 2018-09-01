İki sunucu birbirine girdi

ABD’nin West Virginia bölgesinde yayım yapan WSAZ ismindeki televizyon kanalında çalışan hava durumu sunucusu Chelsea Ambriz ve haber spikeri Erica Bivens, Pazar günü bir barda karşılaştı.
Mekânda arasının çok da iyi olmadığı kocasıyla oturan Bivens, bir anda gerildi. Ambriz’i kocasıyla flört etmekle suçladı.
Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, 26 yaşındaki Ambriz, Bivens’ı fena dövdü. Bivens’ın kafatasında çatlak, kulak zarında yırtılma meydana geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kavga Amerikan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
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