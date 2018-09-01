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İki sunucu birbirine girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2018 14:38 | Son Güncelleme

ABD’deki bir televizyon kanalında birlikte haber sunan iki kadın, birbirlerine girdi. Çıkan kavgada, kocasını kıskanarak hava durumu sunucusunu suçlayan haber spikerinin kafası kırıldı.

İki sunucu birbirine girdi

ABD’nin West Virginia bölgesinde yayım yapan WSAZ ismindeki televizyon kanalında çalışan hava durumu sunucusu Chelsea Ambriz ve haber spikeri Erica Bivens, Pazar günü bir barda karşılaştı.

Mekânda arasının çok da iyi olmadığı kocasıyla oturan Bivens, bir anda gerildi. Ambriz’i kocasıyla flört etmekle suçladı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, 26 yaşındaki Ambriz, Bivens’ı fena dövdü. Bivens’ın kafatasında çatlak, kulak zarında yırtılma meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kavga Amerikan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga ABD

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