İki tırın arasında sıkıştı, ezilip kağıt gibi oldu! İzmir'de dehşete düşüren kaza: Gören dondu kaldı... Feci şekilde can verdiler

İzmir Bayraklı'da meydana gelen kaza görenleri dehşete düşürdü. Tünel girişinde meydana gelen kazada bir araç , hızla önündeki tıra çarptı. Otomobilin arkasından gelen tır da duramayarak önünde meydana gelen kazaya karıştı.
Sosyal medyada 'İzmir'de Çevirme' hesab tarafından paylaşılan korkunç kazada otomobil iki tırın arasında sıkıştı, ezilerek kağıt gibi oldu.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, arkadan çarpan tırın çekilmesiyle dehşete düşüren bir manzara ortaya çıktı.
İki tır arasında sıkışan otomobilin ezildiği görüldü. Korkunç kazada arabada bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.