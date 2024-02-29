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İki tırın arasında sıkıştı, ezilip kağıt gibi oldu! İzmir'de dehşete düşüren kaza: Gören dondu kaldı... Feci şekilde can verdiler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.02.2024 12:01
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İzmir'de iki tırın arasında sıkışan aracın görüntüsü dehşete düşürdü. Bayraklı'daki tünel girişinde yaşan korkunç kazada, otomobil iki tırın arasında kaldı. Olay yerine gelen ekipler arkadaki tırı çektiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. İki tırın arasında kalan aracın aracın sıkışarak kağıt gibi olduğu görüldü. Otomobildeki iki vatandaşın feci şekilde can verdiği kaza, sosyal medyada da gündem oldu.

İzmir Bayraklı'da meydana gelen kaza görenleri dehşete düşürdü. Tünel girişinde meydana gelen kazada bir araç , hızla önündeki tıra çarptı. Otomobilin arkasından gelen tır da duramayarak önünde meydana gelen kazaya karıştı.

İKİ TIRIN ARASINDA EZİLDİ

Sosyal medyada 'İzmir'de Çevirme' hesab tarafından paylaşılan korkunç kazada otomobil iki tırın arasında sıkıştı, ezilerek kağıt gibi oldu.

AFASAG

KORKUNÇ MANZARA

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, arkadan çarpan tırın çekilmesiyle dehşete düşüren bir manzara ortaya çıktı.

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SIKIŞIP KAĞIT GİBİ OLDU

İki tır arasında sıkışan otomobilin ezildiği görüldü. Korkunç kazada arabada bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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trafik kazası İzmir
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