HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İki ülke arasında gerginlik! Almanya, İran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

İki ülke arasında gerginlik! Almanya, İran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

28.10.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya İran'da devam eden güvenlik sıkılaştırmasını protesto etmek için İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İki ülke arasında gerginlik! Almanya, İran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Hem Tahran'daki büyükelçimizin hem de Berlin'deki İran büyükelçisinin dün ilgili dışişleri bakanlıklarında görüşmeye davet edildiğini teyit edebilirim." dedi.

Sasse, "Federal hükümetin tutumunu çok net bir şekilde ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Almanya, İran'da 16 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis tarafından öldürülmesiyle alevlenen hükümet karşıtı protestoların başlamasından bu yana bu ülkenin büyükelçisini 3. kez Dışişleri Bakanlığına çağırmış oldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kosova, plaka uygulamasını erteledi! Kurti detaylarını açıkladıKosova, plaka uygulamasını erteledi! Kurti detaylarını açıkladı
Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...
SON DAKİKA | Son ankette dikkat çeken Tanju Özcan detayı! Önünde 3 isim yer aldıSON DAKİKA | Son ankette dikkat çeken Tanju Özcan detayı! Önünde 3 isim yer aldı
Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Almanya İran

En Çok Okunan Haberler

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.