HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İki ülke arasında yeni kriz! Diplomatlar sınır dışı edildi...

İki ülke arasında yeni kriz! Diplomatlar sınır dışı edildi...

19.09.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada ile Hindistan arasında diplomatik kriz patlak verdi. Hindistan ve Kanada, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinin ardından karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı.

İki ülke arasında yeni kriz! Diplomatlar sınır dışı edildi...

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu açıklamasının ardından üst düzey bir Hint diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Joly, olayın soruşturulmasında, Hindistan'ın "tam işbirliğini" beklediğini ifade ederek, Trudeau'nun konuyu ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştüğünü aktardı.

thumbs_b_c_d63fc9889b546944867709e338f44032

Sınır dışı edilen Hint diplomatın, Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı olan Yeni Delhi Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) Kanada'daki Başkanı Pavan Kumar Rai olduğu iddia edildi. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Kanada İstihbarat Servisi Başkanı'nın mevkidaşlarıyla söz konusu iddiaları görüşmek üzere Hindistan'a gittiğini bildirdi.

modi

HİNDİSTAN CEPHESİ İDDİALARI 'SAÇMA' VE 'MAKSATLI' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, Trudeau'nun açıklamaları "saçma ve maksatlı" olarak nitelendirilerek, Kanada hükümeti "kendi topraklarında faaliyet gösteren tüm Hindistan karşıtı unsurlara karşı hızlı ve etkili yasal adımlar atmaya" çağrıldı.

Benzer iddiaların, Trudeau tarafından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye de yöneltildiği ve reddedildiği vurgulanan açıklamada, Hindistan'ın "hukukun üstünlüğüne bağlı, demokratik bir devlet" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "bu tür asılsız iddiaların, Kanada'da kalacak yer sağlanan ve Hindistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tehdit etmeye devam eden Halistan teröristleri ve aşırılık yanlıları üzerindeki dikkati dağıtmaya çalıştığı" belirtilerek, Kanada hükümetinin bu konudaki eylemsizliğinin "uzun süredir devam eden bir endişe kaynağı olduğu" ifade edildi.

Hindistan da misilleme olarak bir Kanadalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını ve diplomatın ülkeden ayrılmak için 5 günü olduğunu duyurdu.

thumbs_b_c_37168b3162cd8dd15fe362fed405df0e

ABD: İDDİALARDAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin söz konusu iddialardan "derin endişe" duyduğunu kaydetti.

Kanada ile düzenli temas halinde olduklarını belirten Watson, soruşturmanın ilerlemesi ve faillerin adalete teslim edilmesinin "kritik önem taşıdığını" vurguladı.

NIJJAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ VE TRUDEAU'NUN İDDİALARI

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Trudeau, dün yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

thumbs_b_c_99f5621a4aa40262945bd742bb849ee4

HALİSATAN KURTULUŞ GÜCÜ

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormandaki mağara çukurları ve yolu görenler isyan etti! Sorumlular köşe bucak aranıyorOrmandaki mağara çukurları ve yolu görenler isyan etti! Sorumlular köşe bucak aranıyor
Saç dökülenler dikkat! En iyi şampuandan 10 kat daha etkiliSaç dökülenler dikkat! En iyi şampuandan 10 kat daha etkili
Bir adım daha atsa canından olacaktı! Mucize kurtuluş kameradaBir adım daha atsa canından olacaktı! Mucize kurtuluş kamerada
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kanada abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Sevgilisinin kocası evi bastı! Kaçmak istedi

Sevgilisinin kocası evi bastı! Kaçmak istedi

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.