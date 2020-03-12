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İki ülkede koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 16:14 | Son Güncelleme

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle İrlanda Ve Norveç’te okullar tatil edildi.

İki ülkede koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. İrlanda ve Norveç’te okullar tatil edildi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle ülke genelindeki tüm okulların 29 Mart’a kadar tatil edildiği duyuruldu.

Ülkede korona kaynaklı 1 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen toplam vak’a sayısı 43’e ulaştı.

Norveçli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki toplam vak’a sayısının 687’ye yükselmesinin ardından ülke genelindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

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İtalya Norveç koronavirüs okullar tatil

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