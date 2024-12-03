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İki vajinayla doğan kadın erkeklerin bunu öğrendiğinde gerçekten ne düşündüğünü itiraf etti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.12.2024 15:22
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26 yaşındaki Annie Charlotte isimli kadın hamileliği önlemek için spirali taktırmak istediğinde iki vajinaya sahip olduğunu öğrendi. Durumunu öğrendiğinde henüz 16 yaşında olan kadın, iki vajinayla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.

İki vajinayla doğan kadın erkeklerin bunu öğrendiğinde gerçekten ne düşündüğünü itiraf etti!

26 yaşındaki Annie Charlotte , 16 yaşındayken mirena spirali taktırmak için doktora gittiğinde rahatsızlığını keşfetti. Kadın, iki vajinayla yaşamanın nasıl olduğunu anlattı. O zamanlar doktor ona uterus didelfisi (rahim şekil bozukluğu) olduğunu söyledi. Bu, iki vajinası, iki rahmi ve iki serviksi olduğu anlamına gelen bir rahatsızlık.

ERKEK HER ZAMAN ŞAŞIRTICI TEPKİ VERİYOR

İngiltere'de yaşayan Annie, erkeklerin onun alışılmadık durumunu öğrendiklerinde tam olarak ne söylediklerini açıkladı. Doğuştan iki vajinası olan bir kadın, erkeklerin bu durumu öğrendiklerinde her zaman şaşırtıcı tepkiler verdiğini söyledi.

İki vajinayla doğan kadın erkeklerin bunu öğrendiğinde gerçekten ne düşündüğünü itiraf etti!

Daily Star'a özel olarak konuşan kadın, şunları söyledi: "Erkekler bunu öğrendiklerinde gerçekten harika buluyorlar. Bunu görmek, dokunmak, hissetmek istiyorlar. Bir karşılaşmam oldu, adama anlattım ve o kadar korktu ki, görünüşe göre iki vajinam da ona korkutucu geliyordu. İnsanlar genelde sadece meraklı oluyor ve daha fazlasını öğrenmek istiyor ve bu konuda bir sürü soru soruyorlar."

İki vajinayla doğan kadın erkeklerin bunu öğrendiğinde gerçekten ne düşündüğünü itiraf etti!

Annie iki vajinası olduğunu öğrendiğinde gerçekten üzülmüştü ama şimdi bunun oldukça havalı olduğunu düşünüyor. Kadın başta ameliyat olmayı düşünmüş ancak doktorlar bunun faydadan çok zarar getireceğini söylemişler.

Erkekler hiç aldırış etmese de, durumuyla ilgili hala cevaplanmamış çok sayıda soru var. Annie'ye göre, aldığı tıbbi tavsiyeler oldukça 'vasat' olmuş. Tıbbi uzmanlardan pek fazla yardım almadığını ve bununla başa çıkmanın en kolay olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Vajina Rahim yaşam Kadın
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