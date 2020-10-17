İkili ilişkilerde anlaşmazlıklar... 17 Ekim 2020 Cumartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 17 Ekim 2020 Cumartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
17 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
17 Ekim burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cumartesi günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 17 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün sağlıkla ilgili destek ve operasyonlar, ruhen ve bedenen sağlıksız olandan kurtulma ve arınma öne çıkıyor. Aynı hatalara tekrar düşmemeli, gün içindeki deneyimlerinizle hatalarınızı görmeye çalışmalısınız. Finansal karışıklıklara dikkat.
Bugün ilişkilerde iletişim sorunları olabilir. Karşınızdakilerden bireysel veya baskın bir tavır görebilirsiniz. Gün içinde bazı ilişkilerde ani gerilimler oluşabilir, bazı ilişkilerde mesafeleşme çalışabilir.
Bugün ruh ve beden sağlığını iyileştirme ve güçlendirme ile ilgilenmeli, sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Zehirlenme, yemeklerde aşırıya kaçma gibi durumlara dikkat. Gün içinde planlarınızı değiştirecek beklenmedik durumlar olabilir.
Bugün iç dünyanızda gerilimi beslemekten, takıntı ve kaygıdan uzak kalmaya çalışın. Yaşamdan keyif almaya çalışmalı. Çocuklarınızla iletişimde daha hassas olmalısınız. Aşk ilişkilerinde hatalı kararlara, pişman olunacak tavırlara karşı dikkat.
Bugün ev içinde düzenleme, temizlik ile ilgilenebilir, yaşam alanınızı fazlalıklardan arındırdıkça rahatlayabilirsiniz. Ev içindeki aletlerde geçici arızalanmalar olabilir. Olaylara karşı hızlıca tavır almamaya, ya hep ya hiç noktasında olmamaya çalışmalısınız. Anlık gerilimler olabilir. Aile üyelerinin sağlığı gündem.
Bugün bir konuyu çözmeye çalışabilir, kritik bir konuşma yapabilir, önemli bir konuyu sürekli zihninizde döndürebilirsiniz. Takılı kalma ve takıntı durumlarına dikkat etmelisiniz. Kazalara karşı da dikkat. Teknolojik aletlerde arızalanmalar olabilir.
Bugün para yönetiminde dikkatli olmalısınız. Değerli eşyalarınızı korumaya çalışın, unutkanlıklara dikkat. Mecburi ödemeler de gündeminizde olabilir. Bazı ilişkilerde önemli bir yol ayrımı, ilişki dengelerini değiştirecek önemli bir durum olabilir.
Bugün estetik müdahalelerden beklediğiniz gibi sonuçlanmayabilir, hata ve zarar verebilir. İlişkilerde iki kez düşünerek konuşmak, harekete geçmek her zamankinden önemli. Bugün söyleyeceğiniz bir söz, göstereceğiniz bir tavır her zamankinden önemli olabilir; kalıcı etkilere neden olabilir. Bazı ilişkilerde gece saatlerinde gerilim ve mesafeleşme olabilir.
Bugün iç huzuru korumaya çalışmalı, karamsar varsayımlardan kaçınmalısınız. Gündeminizdeki her konu üzerine daha çok kafa yorabilir, olaylara daha derin yaklaşabilir, detaycı davranabilirsiniz. Gün içinde temizlik, fazlalıklardan kurtulma, doğa yürüyüşleri iyi gelecektir.
Bugün finansal konularda plan dışı durumlara, hatalara karşı dikkat. Bazı aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde anlaşmazlık, zıtlaşma durumları olabilir. Güne dair planlarınız değişime gidebilir, anlık planlarla hareket edebilirsiniz.
Bugün netlik ihtiyacınız artıyor olacak. Belirsiz durumları çözmek adına daha fazla çaba harcayıp kafa yorabilir, gizli durumları ortaya çıkarmakla, gizli durumları öğrenmekle ilgilenebilirsiniz. Anlık gerilimlerin etkisiyle pişman olacağınız tavırlar sergilememeye dikkat edin.
Bugün beklenmedik, şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Geçmişten tanıdıklarla ile iletişime geçebilirsiniz. Geleceğe dair merak veya kaygı-takıntı durumları öne çıkabilir. Zihni daha temiz tutmaya, insanlardan etki almamaya çalışmamalısınız.
Astrolog Merve Rençber
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