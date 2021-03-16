İkinci el araçlarda taksit yapılacak mı? Hangi araçlarda ne kadar kaç taksit yapılacak?

Otomotivde yeni taksit düzenlemeleri 16 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenleme ile beraber Bakanlığın kararı, BDDK uygulamaları ile doğru orantılı hale getirildi. Karara göre, araçların satış değerlerine göre 24 – 60 ay arası taksit imkanı sağlandı.

HANGİ ARAÇLARDA NE KADAR TAKSİT YAPILIYOR?

Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’e göre, “Nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin Türk Lirasının üzerinde olup 300 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin Türk Lirasının üzerinde olup 750 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında 36 ay ve 750 bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay taksit” yapılacağı açıklandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla BDDK ve Bakanlık uygulamaları paralel hale gelmiş oldu.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA TAKSİT YAPILACAK MI?

Resmi Gazete’de açıklanan karara göre ikinci el araçlar için bir madde belirtilmedi.



