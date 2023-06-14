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  4. İkinci el olarak ağır hasarlı binadan almak istemişti! Bir anda patladı... Korkunç son

İkinci el olarak ağır hasarlı binadan almak istemişti! Bir anda patladı... Korkunç son

14.06.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, ikinci el olarak almak istediği hasarlı evin pencerelerini sökmek isteyen kişi, camların boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti. Şahsın, pencereleri sökmek istediği sırada penceredeki camların patladığı öğrenilirken hastaneye kaldırılan şahıs, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkinci el olarak ağır hasarlı binadan almak istemişti! Bir anda patladı... Korkunç son

Edinilen bilgilere göre 24 yaşlarındaki Zeynel Malacı, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında bulunan 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bir binanın pencerelerini ikinci el olarak almak istedi.

PENCEREDEKİ CAMLAR PATLADI

Binaya giren Malacı, almak istediği pencereleri sökmek istediği esnada pencerede bulunan camlar patladı. Bu esnada Zeynel Malacı’nın boynu kesildi. Ağır yaralı olarak fark edilen Zeynel Malacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Zeynel Malacı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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