İkinci el otomobil alırken dikkat! Patlak hava yastığı yerinden sünger çıkabilir

Son günlerde hareketlenen ikinci el otomobil alım satımında yoğunluk oluştu. Hasarlı, kaza yapan araçlar da onarılıp tekrar piyasaya çıkmaya başladı. Ancak bu tip araçların patlayan hava yastıklarının maliyet nedeniyle değiştirilmeyip, çocuk bezi, zıbın, köpük gibi malzemelerle doldurulduğu görüldü. İstanbul'da özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik de satmak için aldığı aracın, ekspertiz kontrolünde hava yastıklarının yerinde sünger ve bez parçaları olduğunu öğrenerek uyarılarda bulundu.

Özel bir ekspertiz firmasında Şube Müdürü olan Aynur Demir de, Hava yastıklarını özellikle kontrol ettirmeniz gerekiyor. Airbag açılsa bile elektronik hilelere başvurup açmamış gibi gösterebiliyorlar. Bu durum sizin canınız için kesinlikle çok önemli. O yüzden kesinlikle ikinci el araç alırken ekspertiz yaptırmanız gerekiyor dedi.

EKSPER KONTROLÜNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

10 yıldır özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik, "Ben bir galeri sahibiyim. Bu araç bana çevremden yani arkadaşlarımdan geldi. Çevremden geldiği için de göz kararı ile baktım. O kadar detayına inmedim. Ekspere sokmadım. Aracımı satarken müşterisi geldi. Ekspere soktu. Eksperde airbagler yerine sünger çıktı. Yani ben bir galeri sahibi olarak, ben bile kandırıldım. Ekspere sokmadan araç alınmamasını öneriyorum. Hava yastığı yerine sünger çıktı. Ben arkadaşım diye bakmadan aldım, satarım diye. Ama öyle olmadı. Herkes bu mağduriyeti yaşayabilir. İnsanların bunu kendi kendine anlaması mümkün değil. Ekspere sokmadan araç alınmasını önermiyorum" diye konuştu.