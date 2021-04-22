'İkinci el otomobil fiyatları yükselir mi, düşer mi?' sorularına uzmanlardan açıklama

Araba almayı planlayan pek çok vatandaş koronavirüs pandemisi ve fiyatlardaki artış sebebi ile bu planlarını ertelemek durumunda kalmıştı. İkinci el araba almak isteyen kişiler fiyatların düşmesini bekliyor. Peki 2. el otomobil fiyatları yükselir mi, düşer mi? İkinci el fiyatları ne zaman düşecek?

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, Türkiye'de 2020'den bu yana devam eden yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle insanların yatırımlarını ertelemesinin pekçok sektörü etkilediğini söyledi.

Salgın sebebiyle geçen sene ikinci el araç fiyatlarının artış göstermesinin ardından yılbaşından itibaren piyasanın çok ciddi duraklama dönemine girdiğini vurgulayan Yanık, şu ifadelerde bulundu:

"Şu anda piyasada tam ikinci el araç alma zamanı. İkinci el araç fiyatlarında insanların düşüş beklentisi var. Çünkü insanları o havaya sokmaya çalışıyorlar. İkinci elde ciddi düşüş olmaz. Bizim düşüş yapabilmemiz için önce sıfır araçların fiyatlarının düşmesi lazım. Son aylarda dolarda yaşanan düşüşlere rağmen sıfır araçların fiyatlarında düşme olmadığı gibi daha çok arttı. Zamlanan bir malın ikinci elinin ucuzlaması dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Araç alacaksanız hemen alın. Doğru yerden ve doğru ekspertizlere göstererek alın. Paranızı satış işlemi tamamlanmadan önce karşı tarafa vermeyin. Fiyatlar düşecek diye söyleyenlere inanmayın. Çünkü bu işi temsil eden kişi ve kurumlar bellidir. Sokaktan geçen bir insanın verdiği beyanat sizi yanıltır. Gün mal edinme günüdür."

Yanık, taşıtların hayatın en önemli ve vazgeçilmez bir objesi haline geldiğini de söyledi. Yazın tatil hazırlığı yaparken veya bayram yaklaşıyor diye araç alma devrinin artık kapandığına dikkati çeken Yanık, "Eline para geçen ve araba almayı düşünenler hemen alsın. Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi. Malum koronavirüs nedeniyle artık insanlar toplu taşıma araçlarından ziyade kendi araçlarını kullanır oldu. Bu açıdan da araçlar daha bir önem kazandı. Parası olan herkes araç almaya yöneliyor." şeklinde konuştu. Hakan Yanık, tüketicilere internette fiyat araştırması yapmalarını ve galerileri ile oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.