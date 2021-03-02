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  4. İkinci kez geldi: İçeri nasıl girdi bilmiyoruz

İkinci kez geldi: İçeri nasıl girdi bilmiyoruz

02.03.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ikinci kez hırsızlık yaptığı fırına gelen şüpheli camları kırarak içeriye girdi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Emek Mahallesi Bosna Caddesi'nde Muhammet Güler'e ait fırına gelen şüpheli, çalışanların aşağı katta ekmek pişirmesini fırsat bilerek tatlı malzemesi çaldı.

Fırından malzeme çalındığını fark eden çalışanlar, önlem alarak kapıyı kilitledi.

KAPININ KİLİTLİ OLDUĞUNU FARK EDİNCE...

Birkaç saat sonra tekrar fırına gelen şüpheli, kapının kilitli olduğunu anlayınca yerden aldığı taşlarla iş yerinin camlarını kırdı.

Çalışanların durumu fark edip yukarı çıkması üzerine zanlı olay yerinden hızla uzaklaştı.

CAMLARI KIRMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin hırsızlık ve iş yerinin camlarını kırma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İş yeri sahibi Güler, yaptığı açıklamada, hırsızlık olayının personelin ekmek pişirdiği sırada gerçekleştiğini anlattı.

'KAPIYI NASIL AÇTI BİLMİYORUZ'

Daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini aktaran Güler, "Şahıs kapıyı nasıl açtı bilmiyoruz ama içeri giriyor. Tatlı malzemelerinden alıp götürüyor. Biz tabi fark edip gereken tedbiri alıyoruz. Kapıyı kilitliyoruz, şahıs ikinci kez geliyor. İçeri giremeyince sinirinden sanırım dışarıdan aldığı taşlarla camımızı kırıyor. İçeriden arkadaşlar koşup gelene kadar kaçıyor. Gereken bilgileri polise verdik. İnşallah bulacaklar." diye konuştu.

İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

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Kocaeli
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