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  4. 'İkinci tur' çıkışı gündem oldu! Muharrem İnce'den Ali Babacan'a yanıt geldi

'İkinci tur' çıkışı gündem oldu! Muharrem İnce'den Ali Babacan'a yanıt geldi

27.04.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın bir sosyal medya programında söylediği sözlere yanıt geldi. Babacan, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce’ye oy vermeyeceğini söyledi. Babacan'ın bu sözleri kendisine sorulan İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.

'İkinci tur' çıkışı gündem oldu! Muharrem İnce'den Ali Babacan'a yanıt geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret eden İnce, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İnce, gençlerin bu yoğun ilgisine öz çekim yaparak karşılık verdi.

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BABACAN'A YANIT VERDİ

Bir gazetecinin sosyal medya programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce’ye oy vermeyeceğine ilişkin sözleri sorması üzerine İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
seçim Ali Babacan Muharrem İnce

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