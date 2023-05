Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan sorusuna çok konuşulacak yanıt! 'Sahte maskeler düştü'

Son dakika: 14 Mayıs'ta adayların yeterli oy oranını sağlayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Seçmenler yeniden sandık başına gitmeden önce siyasiler, ikinci tur çalışmalarına devam ediyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te soruları yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÜMİT ÖZDAĞ İLE NE KONUŞULDU?

Elbette ki doğal olarak partilerle bir araya geliyoruz. Ortaklaştığımız konu Türkiye'nin içinde olduğu durum. Sığınmacılar, terör, Anayasa, ilk 4 madde, 66. madde, bütün bunların hepsi konuşuldu. Daha henüz görüşme trafiği sonlanmadı. Benim bu aşamada Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerine şu konularda uzlaştık gibi bir tablo yarın ortaya çıkacak. İttifak'ın genel başkanlarını da bilgilendireceğim. Hemen oturduk anlaştık değil. Görüşmeler devam ediyor. Ümit Bey ile 3 kez yan yana geldim. Tamamen ülke çıkarları üzerine bir mutabakat sağlamaya dönük bir çalışma var. Onlar da biz de gidişattan rahatsızı. Bunun düzelmesini istiyoruz.

SİNAN OĞAN'IN OYLARI NASIL DAĞILACAK?

Oylar kişiye gitmez. Oylar bir idealizme gider. Sizin idealiniz ne? Hedefiniz ne? Beklenti kişiye özgü değil. Beklenti nelerin nasıl yapılacağına yöneliktir. Bunun ifade eden kişi yarın bundan vazgeçip başka bir yerde konumlanıyorsa bütün taban oraya gidecek diye bir şey yok. İnsanlar düşünerek karar veriyorlar. Bugün yapacağım diyorsunuz, 3 gün sonra ben vazgeçtim oraya gidiyorum diyorsunuz. Size destek verenler sizin köleleriniz değil. Onlara neleri taahhüt ettiniz? Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleme konusunda karar verdi, yorum yapmak istemem. Siyasetçi durduğu yeri bilmeli. Siz aday olduğunuz zaman neleri vadettiniz? Şimdi neden vazgeçtiniz? Ben bunu sade bir vatandaş olarak bilmek isterim. Ne oldu da birden bire görüş açısı değişti? Tüm sahte maskeler düştü. Halka farklı görünüp, sarayda farklı görünen kişi iki maske takamaz.

MUHARREM İNCE İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Sayın İnce ile görüştüm. Rahatsızlık geçirdiğinde aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Muharrem Bey yıllar yılı bu partiye emek vermiş, binlerce kişiye yol arkadaşlığı yapmış biri. Partideki üyeliği benden çok eski olan bir arkadaşımızdır. Kendisine her zaman her yerde saygı duymak da benim görevim.

İLK TURDAKİ SONUCU BEKLİYOR MUYDU?

Birinci turda sonuç alacağımızı düşünüyordum. Ama iki taraf da beklenen sonucu alamadı. Şimdi iki lider var. Tek bir oy pusulasında iki kişi var. Bu bir seçimin ötesinde bir referandum. Siz Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek istiyorsanız Erdoğan'a, değişmesini istemiyorsanız bana oy vereceksiniz. Kadın haklarının korunması için Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Sığınmacılar gitsin istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Daha tutarlı bir ekonomi istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Ordunun itibarını korumak istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Daha birçok örnek verebilirim. Bu bir referanduma dönüştü. Cumhuriyet'ten yana, adaletten yana, liyakattan yana olanlar Kılıçdaroğlu'na oy kullanacaklar.

ÇOĞUNLUĞUN CUMHUR İTTİFAKI'NDA OLMASI

Seçilirsem hiçbir zararı olmaz. Hatta Türkiye için büyük yararı olur. İktidar olarak yaptığımız bütün harcamaların hesabını muhalefete vereceğiz. Yaptığımız harcamalar, aldığımız kararlar, yasalar parlamentonun denetiminde olacak. Parlamentoyu ve AK Parti'yi rahatsız edecek niye kanun götürelim. Bizim götüreceğimiz bütün yasalar toplumun yararı olacak. Karşı çıkıyorlarsa gerekçesini söylesinler. Ben herkesin hakkını koruyan bir cumhurbaşkanı olacağım. Bunlar gibi ayrım yapmayacağım. Türkiye'nin çıkarlarını önceleyeceğiz. Biz Türkiye'de siyaset anlayışını değiştirmek istiyoruz. Bir kişinin ağzından çıkan söylemlere göre kanun teklifi çıkması gibi bir şey yok.

ANKET ŞİRKETLERİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Anket sonuçlarına bir şey diyemem. Anketler yapılır, bakarız saygı duyarız. Bir anketi alıp onun bütün ayrıntılarına verecek zamanım yok. Emin olun eğer anketler geliyorsa onları alıyorum, kapağını bile açmadan Fethi Hoca'ya gönderiyorum. Türkiye'nin bu kadar derdi varken oturup anketle uğraşamam. Türkiye'de açık ve net söylüyorum sorunların çözümü konusunda iddialıyım. Kim ne söylerse söylesin, iddiamı her yerde söyleyebilirim. Devlette 27.5 yıl çalışmış, toplumun bütün sorunlarını bilen bir kişiyim. Toplumun her kesimiyle muhatap olurum. Bana bazen 'şu sorundan da söz et' dedikleri zaman önce derim ki sorunun ayrıntılarını gönderin. Bakacağım, hafızamda test edeceğim sonra nasıl çözeceğimizi kamuoyuyla paylaşacağız.

'MONTAJ VİDEO' TARTIŞMASI

Biz hiçbir zaman bir seçim kampanyasının bu kadar lekeli olduğunu düşünmedik. Allah aşkına şu aklınıza gelir miydi? 'Efendim sen teröristlerle berabersin.' Erdoğan, TRT'de ne söyledi? 'Efendim Kandil'le ortak bir şeyler yapmış.' Görüntüler mi çıkmış öyle bir şeyler söyledi. Ondan sonra da gazeteci arkadaş 'anlayamadım' diyor. Diyor ki 'montaj' falan. Vicdanı olan bütün vatandaşlarıma soruyorum, nasıl olur da Kandil'le ben gideceğim de ortak bir video düzenleyeceğim. Hayatım boyunca teröre karşı çıkan birisi için bu kadar ahlaksız bir şey nasıl yapılabilir? Ve devleti yöneten yapıyor. Sahte video üreten kişiye sahtekar denir. Bir sahtekar nasıl bunu yapabilir? Devletin cumhurbaşkanı nasıl sahtekarlık yapabilir? Bu kadar iftira, bu kadar düzeysizlik cumhuriyet tarihinde olmadı. Keşke karşıma gelse de 'yemin et' derdim. Sen nasıl hangi yüzle seçim meydanlarında bunları gösteriyorsun? İnsanda biraz ahlak olur. Bunlarda inanç da yok. Niye iftira atıyorsun? Senin ne halt ettiğini ben biliyorum. Kandil'in anahtarı senin cebinde. Beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın. Kendini erkek olarak görüyorsan erkek gibi karşıma çıkacaksın. Nedir bu rezalet? Biz bunu hiç düşünmedik. Çünkü cumhurbaşkanı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını düşünmedik. Aşağılık bir kampanyayı hiç düşünmedik. Seçim meydanlarında gösteriyor. Gerçekten Allah büyüktür.