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İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ: 2023 seçim görevli ücretleri ne kadar? 2. tur sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır?

19.05.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur seçim tarihi YSK tarafından açıklandı. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 14 Mayıs'ta oy veren seçmenler, yeterli oy alınamadığı için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir oy verme sürecine girecek. Seçim sandık görevli ücretleri de merak edilen konulardan biri. Peki, 2023 seçim görevli ücretleri ne kadar? 2. tur sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır?

İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ: 2023 seçim görevli ücretleri ne kadar? 2. tur sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır?

İkinci tur seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçimlerde sandık görevlisi ve müşahit olmak isteyen vatandaşlar '2. tur sandık görevlisi nasıl olunur ve 2023 seçim görevli ücretleri' gibi konuları araştırıyorlar. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde gözler pazar günü belirlenecek olan seçim sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 seçim görevli ücretleri ve sandık görevlisi başvurusuyla ilgili detaylar...

2023 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

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Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle de seçim ikinci tura kaldı.

2. TUR SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmak için yeni başvuru talebi merak konusu oldu. Ancak YSK'dan konu hakkında yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

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İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yükske Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dahil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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