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  4. İkinci ziyareti de tamamlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

İkinci ziyareti de tamamlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

13.06.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

İkinci ziyareti de tamamlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Azerbaycan'dan ayrıldı.

(AA)

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Recep Tayyip Erdoğan

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