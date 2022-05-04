İkisini karıştırınca etkisi inanılmaz! İlaç gibi: Tek seferde bitiriyor

Ödem atmak bünyeden bünyeye farklı işler. Ancak ciddi bir sağlık sorunu olan ödemin vücutta birikmesine neden olmamalıyız. Alternatif tıpta özellikle acai üzümü ve ananas gibi güçlü toksin atıcılar mevcuttur. İki besinden elde edilen karışım ise vücut için mucize bir ilaç etkisi gösterir.

Sağlıksız besinlerden dolayı vücutta biriken asidik bir madde olan ödem vücut içinde fazla tuz birikiminin habercisidir. Ödem vücutta özellikle ayak ve el bileklerinde birikir. Mevcut olan yağlı bölgelerin daha hızlı yağlanmasına neden olur. Vücuttan en kısa sürede atılmadığında ilerleyen süreçte ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Bunlardan biri de kilo alımı ve kötü kolesterol seviyesidir. Kötü kolesterol düzeyi arttıkça kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riski de artar.

VÜCUTTAKİ TÜM ÖDEMİ TEK SEFERDE ATAN ACAİ ÜZÜMÜ VE ANANAS KARIŞIMI!

Vücutta biriken ödemi kolayca atmak için en etkili yollardan biri doğal besinlerdir. Alternatif tıpta sıklıkla kullanılan bir karışım olan acai üzümü ve ananas, sadece ödemi atmakla kalmıyor vücudun deforme olmuş kısımlarını baştan sona yeniliyor.

Yüksek oranda antioksidan barındıran acai üzümü yüksek oranda lif barındıran ananasla bir araya geldiğinde kandaki basıncı azaltır. Kandaki basınç azaldıkça vücuttaki kan akışı normalleşir. Bu da damar yollarında tıkanmayı engeller.

Tuzlu ve yağlı besinler nedeniyle vücutta biriken ödemin kalıcı olmasının önüne geçerek idrar yoluyla atar. Akıntı şeklinde olan bu boşaltım sırasında bağırsaklarda hafif bir hızlanma yaşanır. Çünkü karışım güçlü oranda lif barındırdığından bağırsaklardaki flora sayısını artırır. Bu da ishale benzer bir dışkılamaya neden olur.

Ödem vücuttan atıldıkça obezite tarzı risklerin yanı sıra dengesiz kilo alma gibi sağlık sorunlarının da önüne geçer. Hatta bazı uzmanlar bu karışımı kilo vermek isteyenlere önerir. Ödem atarken yağ yakma özelliği vardır.

Vücudun enerji depolarını daha sağlıklı hücrelerle doldurarak stres ve depresyon gibi risklerin önüne de geçer. Beyindeki sinir hücrelerini harekete geçiren acai üzümündeki antioksidanlar fonksiyonel artışa neden olur. Beyin fonksiyonları arttıkça odak bozukluğu ve bellek tıkanıklığı gibi hafıza sorunları yaşanmaz. (Yasemin)



