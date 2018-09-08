İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir plazada yangın çıktı.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI



5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine İkitelli, Kocasinan, Sefaköy, Başakşehir,Bağcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekstil atölyesi olduğu öğrenilen plazadaki yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA



