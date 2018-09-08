İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir plazada yangın çıktı.
MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine İkitelli, Kocasinan, Sefaköy, Başakşehir,Bağcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekstil atölyesi olduğu öğrenilen plazadaki yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
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