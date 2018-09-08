HABER

İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir plazada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale için olay yerine sevk edildi.

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir plazada yangın çıktı.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine İkitelli, Kocasinan, Sefaköy, Başakşehir,Bağcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekstil atölyesi olduğu öğrenilen plazadaki yangına müdahale sürüyor.

ikitellide-plazada-yangin-1_2619_dhaphoto2

ikitellide-plazada-yangin-1_2619_dhaphoto1

Kaynak: DHA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladıEskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı
İzmir Fuarı'nın açılış konseri Nazan Öncel'denİzmir Fuarı'nın açılış konseri Nazan Öncel'den
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İkitelli plaza yangın

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

İstanbul'da yağmur etkili oluyor! Vatandaşlardan dolu önlemi

İstanbul'da yağmur etkili oluyor! Vatandaşlardan dolu önlemi

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.